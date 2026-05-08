Полуфиналите в Sesame НБЛ стартират утре с "гореща" серия

Полуфиналите в Sesame Национална баскетболна лига стартират утре (9 май) със суперсблъсък между отборите на Балкан и Черно море Тича. Първата среща е от 19:15 часа в "Арена Ботевград".

Вторият дубой между двата тима е на 11 май (понеделник) от 19:15 часа отново на територията на Ботевград.

След това серията продължава с домакинство на "моряците". Мач №3 ще се изиграе на 14 май от 20:30 часа в "Арена Шумен". Ако се стигне до четвърта среща, то тя ще бъде на 16 май от 14:00 часа отново в Шумен.

Евентуален решаващ пети сблъсък ще се играе на 19 май в "Арена Ботевград".