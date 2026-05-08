  Джон Макгин: Напрежението беше огромно

Джон Макгин: Напрежението беше огромно

  • 8 май 2026 | 14:41
Капитанът на Астън Вила Джон Макгин призна, че е имало огромно напрежение в състава преди и по време на полуфиналния мач-реванш в Лига Европа срещу Нотингам Форест, спечелен с 4:0. На финала бирмингамци ще се изправят срещу Фрайбург. Двубоят е за трофея е на 20 май в Истанбул.

"Обикновено съм доста спокоен преди всички мачове, но напрежението беше огромно. Този състав заслужаваше да направи още една крачка напред и да стигне до финала. Имахме няколко разочарования на полуфинали, а сега беше страхотно. Бях нервен, но тази вечер сме сред най-добрите представяния, които съм виждал от дълго време. Очевидно имахме голям късмет с контузиите на Форест, това малко ги отслаби, но трябваше да се възползваме и го направихме. Имаме късмет, че мениджърът ни (Унай Емери) е преживял много повече полуфинали от нас.

Справихме се наистина добре и беше страхотно представяне като цяло. Казах на момчетата, че може да получат още една възможност, но европейските полуфинали не се случват твърде често и когато стигнеш до 31 години, това може да е последният ти шанс да играеш финал. Имаше големи празненства, но все още имаме един мач. Беше една наистина специална вечер. Усетихме напрежението, защото очакванията бяха високи. Феновете ни помогнаха изключително много", каза шотландският национал.

