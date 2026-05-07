  Бекъм: Луис Енрике е толкова отдаден на работата си, че спи на тренировъчната база

Бекъм: Луис Енрике е толкова отдаден на работата си, че спи на тренировъчната база

Дейвид Бекъм коментира второто поредно класиране на Пари Сен Жермен на финала на Шампионската лига и разкри подробности около бившия си клуб. Вчера парижани отстраниха Байерн и за втора поредна година ще спорят за най-големия трофей в клубния футбол.

"Луис Енрике изгради този отбор последните няколко години и то по начин, по който са така задружни. Говорих с президента на ПСЖ Насер Ал-Хелаифи и той ми каза, че първата година Луис Енрике почти всяка нощ е спал на тренировъчната база и е работил неспирно върху изгражданите на този тим, на това по какъв начин иска да играе", сподели Бекъм.

"Президентът каза, че не е виждал нещо подобно. Неговата работна етика и изискванията му към отбора. Той иска от тях да са на едно ниво, всички да имат еднаква цел. Но освен това иска играчи, които да тичат и да не спират", допълни англичанинът, който прекара част от последния си сезон като играч в ПСЖ.

Шефовете на Барселона очакват позицията на Ханзи Флик относно трима футболисти

Успехът на ПСЖ доведе до размирици в Париж, над 100 арестувани

Макс Еберл е готов да остане част от ръководството на Байерн Мюнхен

Новият договор на Нойер с Байерн може да се счита за сигурен

Над 28 милиона вече се подписаха за изгонването на Мбапе от Реал Мадрид

Байерн отново преклони глава пред действащия първенец в ШЛ

Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта

Тежка контузия за Филип Кръстев

Добруджа скочи на Спартак: обвини "соколите" в лоша организация и призова ДК за наказания

Тревата на "Армията" поникна

Напрежението между Чуамени и Валверде е стигнало до брутално сбиване и болница

Финалът ПСЖ - Арсенал няма аналог в ШЛ през последните 55 години

