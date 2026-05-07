Бекъм: Луис Енрике е толкова отдаден на работата си, че спи на тренировъчната база

Дейвид Бекъм коментира второто поредно класиране на Пари Сен Жермен на финала на Шампионската лига и разкри подробности около бившия си клуб. Вчера парижани отстраниха Байерн и за втора поредна година ще спорят за най-големия трофей в клубния футбол.

"Луис Енрике изгради този отбор последните няколко години и то по начин, по който са така задружни. Говорих с президента на ПСЖ Насер Ал-Хелаифи и той ми каза, че първата година Луис Енрике почти всяка нощ е спал на тренировъчната база и е работил неспирно върху изгражданите на този тим, на това по какъв начин иска да играе", сподели Бекъм.

🗣️ David Beckham: "I spoke to the president, Nasser, at PSG. He said in the first year of Luis Enrique, he virtually slept every night at the training facility, working on how he wants the team to look, how he wants the team to play, and who he wants.



"Президентът каза, че не е виждал нещо подобно. Неговата работна етика и изискванията му към отбора. Той иска от тях да са на едно ниво, всички да имат еднаква цел. Но освен това иска играчи, които да тичат и да не спират", допълни англичанинът, който прекара част от последния си сезон като играч в ПСЖ.