Бекъм: Луис Енрике е толкова отдаден на работата си, че спи на тренировъчната база

Дейвид Бекъм коментира второто поредно класиране на Пари Сен Жермен на финала на Шампионската лига и разкри подробности около бившия си клуб. Вчера парижани отстраниха Байерн и за втора поредна година ще спорят за най-големия трофей в клубния футбол.
"Луис Енрике изгради този отбор последните няколко години и то по начин, по който са така задружни. Говорих с президента на ПСЖ Насер Ал-Хелаифи и той ми каза, че първата година Луис Енрике почти всяка нощ е спал на тренировъчната база и е работил неспирно върху изгражданите на този тим, на това по какъв начин иска да играе", сподели Бекъм.
"Президентът каза, че не е виждал нещо подобно. Неговата работна етика и изискванията му към отбора. Той иска от тях да са на едно ниво, всички да имат еднаква цел. Но освен това иска играчи, които да тичат и да не спират", допълни англичанинът, който прекара част от последния си сезон като играч в ПСЖ.