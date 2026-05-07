  Леклер призова Ферари да разследва защо загуби толкова скорост в Маями в неделя

  • 7 май 2026 | 16:21
Шарл Леклер призова отбора на Ферари да разследва загубата на скорост между събота и неделя в хода на уикенда за Гран При на Маями миналата седмица.

След завъртането си в последната обиколка монегаскът пресече финалната линия на шестото място, но впоследствие загуби още две позиции, след като беше наказан с 20 секунди от стюардите. В същото време неговият съотборник Люис Хамилтън завърши едва седми (шести след наказанието на Леклер), губейки притискане след удара си с Франко Колапинто още в първата обиколка.

Този резултат е изключително разочароващ за Черните кончета на фона на големите промени, които бяха направени по SF-26 в Маями. В петък и събота изглеждаше, че те дават желания резултат, но в неделя скоростта изчезна, а Леклер иска отборът да разбере на какво се дължи това.

Шарл Леклер: Захвърлих едно много силно състезание в кофата

„Със средно твърдите гуми ние не бяхме силни, имахме огромна деградация. С твърдите началото не беше добро. След това нещата се подобриха малко. Но в нито един момент не бях на нивото от спринта.

„Трябва да проверим какво се случи. Загубихме много скорост спрямо спринта. Бих искаше да разбера какво точно стана“, каза Леклер.

