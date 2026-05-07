Маркес за сегашните си трудности: Измъквал съм се и от по-лошо

Световният шампион Марк Маркес не започна защитата на своята седма титла в MotoGP по най-добрия възможен начин, след като не се качи нито веднъж на подиума в първите четири състезания за годината в кралския клас.

Испанецът все пак има две победи и едно второ място в спринтовете, но като цяло неговото представяне не отговаря на очакванията, които имаше към него преди старта на сезона. Пилотът на Дукати говори за своите трудности до момента през сезона преди старта на уикенда за Гран При на Франция и каза, че в миналото се е измъквал и от по-лоши ситуации.

„Измъквал съм се от по-лоши ситуации. Казвайки това, ние трябва да оправим няколко неща, ако искаме да се борим за световната титла. Показахме, че имаме скорост, но не и постоянство, резултатите показват това.



„Така че това трябва да оправим. Трябва да разберем защо ни липсва това постоянство, което през миналата година беше нашата сила във всички условия и на всякакъв вид писти. Тази година е много по-непостоянно. Малко по малко ние ще решим това. Но е вярно, че с резултатите, които показваме до момента, особено в неделя, не можем да мислим за титлата“, заяви Маркес пред репортерите в Льо Ман.

Снимки: Gettyimages