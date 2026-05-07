Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Очакваният дъжд дава надежда на Йоан Зарко за втора поредна победа в Льо Ман

Очакваният дъжд дава надежда на Йоан Зарко за втора поредна победа в Льо Ман

  • 7 май 2026 | 19:30
  • 236
  • 0

Преди 12 месеца Йоан Зарко сложи край на дългото чакане на френската публика за нов френски триумфи в Гран При на Франция в кралския клас на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

Тогава пилотът на LCR Хонда взе най-правилните решения в смесените условия на „Бугати“ и с много силно каране стигна до една заслужена победа, неговата втора в MotoGP. Този уикенд кралският клас се завръща в Льо Ман, а последните прогнози за времето вещаят дъжд в неделя.

По време на днешната официална пресконференция Зарко говори за шансовете си да повтори своята победа пред родна публика и през тази година и каза, че той се надява да не вали в неделя, въпреки че на дъжд би имал по-голям шанс за успех. Въпреки това французинът е категоричен, че ако шансът се отвори пред него, той ще се опита да го сграбчи с двете си ръце.

Ще има ли 8-ми пореден различен победител в Гран При на Франция в MotoGP?
Ще има ли 8-ми пореден различен победител в Гран При на Франция в MotoGP?

„През цялата минала година, всички фенове, които срещах, ми казваха колко невероятна беше тази победа. Така че аз разбрах, че да спечелиш в твоята родина прави голяма разлика, което аз не очаквах. И това беше много готино.

„Ако същото се случи и сега, аз ще се опитам да остана фокусиран и да попия нещата. Мисля, че френските фенове са единствените, които се молят за дъжд в неделя. Бих имал по-голям шанс, ако вали, защото на „Херес“, дори и с добро темпо на сухо, не можех да се надявам на подиум.

„Аз не се моля за дъжд в неделя. Но, ако дойде, ще се опитам да сграбча шанса. На мен ми харесва, когато на пистата има малко по-малко вода. Когато вали много, аз не мога да направя разлика, защото са ми нужни обиколки, за да придобия увереност. Но, когато има по-малко вода и другите започнат да страдат с движението на гумите, аз успявам да направя разлика“, обясни Зарко.

Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ще има ли 8-ми пореден различен победител в Гран При на Франция в MotoGP?

Ще има ли 8-ми пореден различен победител в Гран При на Франция в MotoGP?

  • 7 май 2026 | 14:27
  • 418
  • 0
Ред Бул иска Пиастри за заместник на Верстапен

Ред Бул иска Пиастри за заместник на Верстапен

  • 7 май 2026 | 14:08
  • 3294
  • 2
Маверик Винялес пропуска и Гран При на Франция, този път ще има заместник

Маверик Винялес пропуска и Гран При на Франция, този път ще има заместник

  • 7 май 2026 | 13:44
  • 391
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP

  • 7 май 2026 | 13:31
  • 411
  • 0
Гран При на Турция може да се върне в календара на Формула 1 по-рано от предвиденото

Гран При на Турция може да се върне в календара на Формула 1 по-рано от предвиденото

  • 7 май 2026 | 13:21
  • 6997
  • 0
Любо Руйков дебютира във Формула 4 Италия

Любо Руйков дебютира във Формула 4 Италия

  • 6 май 2026 | 12:36
  • 5950
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта

Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта

  • 7 май 2026 | 17:28
  • 12198
  • 65
Тежка контузия за Филип Кръстев

Тежка контузия за Филип Кръстев

  • 7 май 2026 | 12:05
  • 29472
  • 37
Добруджа скочи на Спартак: обвини "соколите" в лоша организация и призова ДК за наказания

Добруджа скочи на Спартак: обвини "соколите" в лоша организация и призова ДК за наказания

  • 7 май 2026 | 18:35
  • 2282
  • 1
На живо от Ботевград: Следете всичко най-интересно преди мача Апоел - Реал Мадрид със Sportal.bg

На живо от Ботевград: Следете всичко най-интересно преди мача Апоел - Реал Мадрид със Sportal.bg

  • 7 май 2026 | 19:20
  • 1217
  • 0
Тревата на "Армията" поникна

Тревата на "Армията" поникна

  • 7 май 2026 | 13:34
  • 19640
  • 137
Напрежението между Чуамени и Валверде е стигнало до брутално сбиване и болница

Напрежението между Чуамени и Валверде е стигнало до брутално сбиване и болница

  • 7 май 2026 | 16:50
  • 18080
  • 21