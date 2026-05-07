Очакваният дъжд дава надежда на Йоан Зарко за втора поредна победа в Льо Ман

Преди 12 месеца Йоан Зарко сложи край на дългото чакане на френската публика за нов френски триумфи в Гран При на Франция в кралския клас на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

Тогава пилотът на LCR Хонда взе най-правилните решения в смесените условия на „Бугати“ и с много силно каране стигна до една заслужена победа, неговата втора в MotoGP. Този уикенд кралският клас се завръща в Льо Ман, а последните прогнози за времето вещаят дъжд в неделя.

This weekend, the riders will have to brave the elements at Le Mans! ⛅️ 🌧️ ⛈️#FrenchGP🇫🇷 pic.twitter.com/JQ1cMQFC2u — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 7, 2026

По време на днешната официална пресконференция Зарко говори за шансовете си да повтори своята победа пред родна публика и през тази година и каза, че той се надява да не вали в неделя, въпреки че на дъжд би имал по-голям шанс за успех. Въпреки това французинът е категоричен, че ако шансът се отвори пред него, той ще се опита да го сграбчи с двете си ръце.

Ще има ли 8-ми пореден различен победител в Гран При на Франция в MotoGP?

„През цялата минала година, всички фенове, които срещах, ми казваха колко невероятна беше тази победа. Така че аз разбрах, че да спечелиш в твоята родина прави голяма разлика, което аз не очаквах. И това беше много готино.



„Ако същото се случи и сега, аз ще се опитам да остана фокусиран и да попия нещата. Мисля, че френските фенове са единствените, които се молят за дъжд в неделя. Бих имал по-голям шанс, ако вали, защото на „Херес“, дори и с добро темпо на сухо, не можех да се надявам на подиум.



„Аз не се моля за дъжд в неделя. Но, ако дойде, ще се опитам да сграбча шанса. На мен ми харесва, когато на пистата има малко по-малко вода. Когато вали много, аз не мога да направя разлика, защото са ми нужни обиколки, за да придобия увереност. Но, когато има по-малко вода и другите започнат да страдат с движението на гумите, аз успявам да направя разлика“, обясни Зарко.

Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages