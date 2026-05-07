Швейцария вдига 71-годишната забрана за автомобилни състезания в страната

След 71 години Швейцария вдига забраната за провеждане на автомобилни състезания на територията на страната, а законовите промени влизат в сила от 1 юли тази година.

Автомобилните състезания на писта бяха забранени в Швейцария след трагедията в Льо Ман от 1955 година. Тогава над 80 фена загиват, след като автомобилът на Мерцедес, управляван от Пиер Левег, полита към трибуните след контакт с Ланс Маклин, който променя своята траектория на движение на старт-финалната права много рязко, за да избегне спиращия за обслужване в бокса Майк Хоторн.

В отговор на тази трагедия няколко европейски страни, включително Франция, Германия и Испания налагат временни забрани за състезания на писта, докато трасетата не бъдат подобрени. Впоследствие тези забрани биват вдигнати, но не и в Швейцария, където тя остава в сила.

Сега обаче федералните власти в страната са гласували вдигането на тази забрана след 71 години. Така от 1 юли тази година на територията на страната ще могат да се провеждат състезания на писта, без значение с какви автомобили.

През 2018 и 2019 Цюрих (на водещата снимка) и Берн (на горната снимка) приеха по един старт от Формула Е, след като през 2015 властите в Швейцария направиха изключение в закона за автомобилните състезания и позволиха надпревари с електрически коли. Тези две състезания бяха много важна стъпка към цялостното вдигане на забраната за провеждане на автомобилни състезания в Швейцария.

