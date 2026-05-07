Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Швейцария вдига 71-годишната забрана за автомобилни състезания в страната

Швейцария вдига 71-годишната забрана за автомобилни състезания в страната

  • 7 май 2026 | 17:02
  • 1251
  • 0
Швейцария вдига 71-годишната забрана за автомобилни състезания в страната

След 71 години Швейцария вдига забраната за провеждане на автомобилни състезания на територията на страната, а законовите промени влизат в сила от 1 юли тази година.

Автомобилните състезания на писта бяха забранени в Швейцария след трагедията в Льо Ман от 1955 година. Тогава над 80 фена загиват, след като автомобилът на Мерцедес, управляван от Пиер Левег, полита към трибуните след контакт с Ланс Маклин, който променя своята траектория на движение на старт-финалната права много рязко, за да избегне спиращия за обслужване в бокса Майк Хоторн.

В отговор на тази трагедия няколко европейски страни, включително Франция, Германия и Испания налагат временни забрани за състезания на писта, докато трасетата не бъдат подобрени. Впоследствие тези забрани биват вдигнати, но не и в Швейцария, където тя остава в сила.

Сега обаче федералните власти в страната са гласували вдигането на тази забрана след 71 години. Така от 1 юли тази година на територията на страната ще могат да се провеждат състезания на писта, без значение с какви автомобили.

През 2018 и 2019 Цюрих (на водещата снимка) и Берн (на горната снимка) приеха по един старт от Формула Е, след като през 2015 властите в Швейцария направиха изключение в закона за автомобилните състезания и позволиха надпревари с електрически коли. Тези две състезания бяха много важна стъпка към цялостното вдигане на забраната за провеждане на автомобилни състезания в Швейцария.

Снимки: FIA Formula E

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Ще има ли 8-ми пореден различен победител в Гран При на Франция в MotoGP?

Ще има ли 8-ми пореден различен победител в Гран При на Франция в MotoGP?

  • 7 май 2026 | 14:27
  • 374
  • 0
Ред Бул иска Пиастри за заместник на Верстапен

Ред Бул иска Пиастри за заместник на Верстапен

  • 7 май 2026 | 14:08
  • 3132
  • 2
Маверик Винялес пропуска и Гран При на Франция, този път ще има заместник

Маверик Винялес пропуска и Гран При на Франция, този път ще има заместник

  • 7 май 2026 | 13:44
  • 349
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP

  • 7 май 2026 | 13:31
  • 361
  • 0
Гран При на Турция може да се върне в календара на Формула 1 по-рано от предвиденото

Гран При на Турция може да се върне в календара на Формула 1 по-рано от предвиденото

  • 7 май 2026 | 13:21
  • 6433
  • 0
Любо Руйков дебютира във Формула 4 Италия

Любо Руйков дебютира във Формула 4 Италия

  • 6 май 2026 | 12:36
  • 5906
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта

Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта

  • 7 май 2026 | 17:28
  • 6985
  • 39
Тежка контузия за Филип Кръстев

Тежка контузия за Филип Кръстев

  • 7 май 2026 | 12:05
  • 25767
  • 35
Добруджа скочи на Спартак: обвини "соколите" в лоша организация и призова ДК за наказания

Добруджа скочи на Спартак: обвини "соколите" в лоша организация и призова ДК за наказания

  • 7 май 2026 | 18:35
  • 150
  • 0
Тревата на "Армията" поникна

Тревата на "Армията" поникна

  • 7 май 2026 | 13:34
  • 15917
  • 85
Напрежението между Чуамени и Валверде е стигнало до брутално сбиване и болница

Напрежението между Чуамени и Валверде е стигнало до брутално сбиване и болница

  • 7 май 2026 | 16:50
  • 11485
  • 13
Финалът ПСЖ - Арсенал няма аналог в ШЛ през последните 55 години

Финалът ПСЖ - Арсенал няма аналог в ШЛ през последните 55 години

  • 7 май 2026 | 12:28
  • 18382
  • 17