Отборът на Верстапен получи заводски статут от Мерцедес

GT отборът на Макс Верстапен получи официален заводски статут от Мерцедес за предстоящия сезон в GT World Challenge Европа.

В него тимът на четирикратния световен шампион ще носи официалното име Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, а той ще участва както в спринтовия, така и в маратонския шампионат. В спринтовия шампионат автомобилът с №3 ще бъде пилотиран от Даниел Джункадела и Крил Лълам. В маратонските надпревари, сред които е и „24 часа на Спа“, към двамата ще се присъединява Жул Гунон.

Сезон 2026 в GT World Challenge Европа включва общо десет кръга, пет спринтови и пет маратонски, на класически трасета като „Спа“, „Монца“, „Брандс Хач“, „Зандвоорт“, „Маникур“, „Нюрбургринг“ и други. Сезонът ще стартира в уикенда на 11 и 12 април с „1000 километра на Пол Рикар“, а перлата в короната на шампионата, „24 часа на Спа“, ще се проведе на 27 и 28 юни.

Снимки: Imago