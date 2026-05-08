Стефан Ангелов: Най-важното е да градим футболисти

Утре втория отбор на Етър (Велико Търново) ще играе в Червен бряг с Партизан. Срещата е от 20-ия кръг на Северозападната Трета лига.

„Трудно ни е навсякъде, защото сме в процес на преход. Всеки мач е важен за нас. Двубоите помагат за изграждането на младите ни футболисти, които да се изкачат в първия тим. Това е приоритета на нашия отбор. Вече гледаме и към следващия сезон. Именно за това в оставащите двубои ще дадем шанс за изява на по-малки момчета за да покажат, че можем да разчитаме на тях в бъдеще. Винаги играем за победа за да градим манталитет. Успешното представяне дава увереност на момчетата“, коментира пред Sportal.bg треньора на „виолетовите“ Стефан Ангелов.