Янаки Милев ще играе на финала на двойки в Италия

Националът на България за Купа “Дейвис“ Янаки Милев се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей в Градо (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара. 22-годишният българин и Лучо Рати (Аржентина), поставени под номер 2 в схемата, победиха на полуфиналите четвъртите поставени Джовани Орадини (Италия) и Нико Хипфл (Австрия) с 6:3, 7:5. Срещата продължи 90 минути.

Милев и Рати наваксаха ранен пробив пасив в първия сет, а след това със серия от три поредни гейма от 3:3 до 6:3 и поведоха в резултата. Във втората част двамата стигнаха до ключов пробив в 11-ия гейм, след което затвориха мача на собствен сервис.

В спор за титлата утре Милев и Рати ще се изправят срещу водачите в схемата Оскар Брьострьом Поулсен (Дания) и Никола Славич (Швеция).

Янаки Милев ще преследва първата си титла на двойки за сезона във веригата на Международната федерация по тенис ITF, след като през 2026 година загуби четири финала в турнири от подобен ранг. Българинът има общо пет трофея на двойки, като последният е спечелен в Сарагоса през октомври.

