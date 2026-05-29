Де Минор е аут от “Ролан Гарос”, Хачанов също отпадна

Тазгодишното издание на “Ролан Гарос” не спира да предлага изненадващи резултати. Вчера от турнира отпадна Яник Синер, а днес Новак Джокович също беше елиминиран, но други от фаворитите също не успяха да се класират за осминафиналите.

Алекс Де Минор спечели първия сет срещу Якуб Меншик с 6:0, но в следващите три сета беше пометен от чеха, който се наложи с 0:6, 6:2, 6:3, 6:3 и ще има за съперник в четвъртия кръг Андрей Рубльов.

Руснакът се класира за втора поредна година за осминафиналите на "Ролан Гарос", като победи португалеца Нуно Боржеш със 7:5, 7:6(2), 7:6(2). Той никога не е преодолявал фазата на четвъртфиналите на нито един от турнирите от “Големия шлем” до момента. Рубльов вече има баланс от 5:0 победи срещу Боржеш.

Новата испанска звезда - Рафаел Жодар, също продължи към четвъртия кръг в Париж, като победи американеца Алекс Микелсен със 7:6(2), 6:7(5), 4:6, 6:3, 6:3 за 4 часа и 16 минути на корта. Испанецът, който е поставен под номер 27 в турнира, ще срещне в следващата фаза опитния си сънародник Пабло Кареньо-Буста, който се наложи над аржентинеца Тиаго Тиранте в четири сета - 7:6(0), 7:5, 3:6, 6:4.

Нидерландецът Йеспер Де Йонг имаше нужда от пет сета, за да победи Карен Хачанов от Русия - 7:5, 5:7, 6:2, 6:7(2), 6:2. Това е най-големият успех до момента в кариерата на световния номер 106, който никога не бе преодолявал повече от втори кръг на турнир от “Големия шлем”.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago