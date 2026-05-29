  Елина Свитолина и Мира Андреева се класираха за четвъртия кръг на "Ролан Гарос"

Елина Свитолина и Мира Андреева се класираха за четвъртия кръг на "Ролан Гарос"

  • 29 май 2026 | 19:29
Украинката Елина Свитолина и младата рускиня Мира Андреева се класираха уверено за четвъртия кръг на "Ролан Гарос".

Елина Свитолина надигра германката Тамара Корпач с 6:2, 6:3 за час и половина на корта. В следващата фаза тя ще чака победителката от двубоя между швейцарката Белинда Бенчич и Пейтън Стърнс от САЩ, който е по-късно тази вечер.

Мира Андреева също не срещна проблеми, като се наложи срещу чехкинята Мари Бузкова с 6:4, 6:2. В четвъртия кръг тя ще играе срещу Джил Тайхман от Швейцария, която победи Каролина Мухова от Чехия с 6:1, 7:5.

Румънката Сорана Кърстя постигна експресна победа над аржентинката Солана Сиера с 6:0, 6:0 за 57 минути.

