Виктория Велева отпадна и на сингъл, и на двойки в Италия

Виктория Велева отпадна на втория кръг на сингъл и на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българката, която преодоля успешно квалификациите, загуби от румънката Оана Джорджета Симион с 1:6, 2:6 за час на корта.

Велева приключи и участието си на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българката и Летисия Пулхартова отстъпиха пред третите поставени в схемата представителки на домакините Ариана Дзукини и Камила Дженаро с 1:6, 2:6 за 58 минути.