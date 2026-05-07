Президентът на италианския тенис Анджело Бинаги иска да организира пети турнир от Големия шлем в Италия

Президентът на Италианската тенис федерация от 2001 година насам Анджело Бинаги има заслугата да извади тениса в страната от забвението и да го вкара в "златните години", предава АФП. Организаторът на турнира от сериите "Мастърс" 1000 в Рим има амбицията да разбие монопола на Големия шлем и да организира пети такъв в италианската столица.

"Този монопол е нещо скандално и е тежък недостатък за тениса", заяви в интервю за АФП 65-годишният ръководител. "Монополът, който съществува в тениса с четирите турнира от Големия шлем, е нещо скандално и не съществува вече в нашето модерно общество, освен в нашия спорт. Това е голям недостатък. Скандално е, че в тениса не действа меритократична система, а такава, която защитава тези, които не правят максималното за спорта. Исканията на играчите за по-добро разпределение на парите са напълно легитимни. Скандално е, че ние разделяме приходите по-справедливо с играчите, отколкото турнирите от Големия шлем. Срамно е и нарушава конкуренцията, защото има четири страни в света, които имат планини от пари да инвестират в спорта, което не е по силите на други. Опитвам са да разбия този монопол", казва италианецът.

"В момента тенисът в Италия изживява страхотни години в период, в който дори футболът в страната е катастрофа. Такъв турнир ще има. Ние имаме нашите идеи, готови сме да го организираме независимо къде в Италия и независимо на каква настилка. Бъдете търпеливи, оставете ни да работим дискретно и ще намерим най-добрите решения", каза още Бинаги.

"Форо Италико може би е най-доброто място в момента да се играе тенис, но има и хиляди проблеми около него - няма метро, автобус, трудно е да се намерят таксита, което води до куп допълнителни разходи. Когато застанах начело на федерацията, турнирите в Италия бяха мъртви на практика. Бяхме десети или дванадесети спорт в Италия, нямахме пари, нямахме играчи, нищо. Докато съм президент, ще се опитвам да направя тук пети турнир от Големия шлем. И ако ние не успеем да го направим, то тенисът ще пропусне уникална възможност, защото следващите 100 години никой няма да може да го направи", завърши Анджело Бинаги.

Снимки: Gettyimages