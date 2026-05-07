Мария Сакари: Искам да се върна там, където бях

Гръцката тенисистка Мария Сакари очаква интересен сблъсък срещу втората поставена Елена Рибакина (Казахстан) във втория кръг на турнира от сериите WТА 1000 в италианската столица Рим. Бившата номер 3 в световната ранглиста се стреми да затвърди позицията си и да продължи да се изкачва в класацията след няколко бурни години и неравномерни резултати. Заемащата 47-мо място в момента Сакари признава, че все още е далеч от позицията, на която би искала да бъде.

“Искам да се върна там, където бях. Не съм от типа играчи – без да искам да се отнасям неуважително към другите в ранглистата – не съм щастлива там, където съм в момента“, коментира Мария Сакари пред Tennis Channel след успешния старт в Рим.

“Моят характер е такъв. Не обичам да правя нещата наполовина. Харесва ми да съм една от най-добрите в това, което правя. Едно нещо, което трябва да си напомням, е, че това, което съм постигнала в живота си, вече е доста добро“, продължи гъркинята.

По повод предстоящия двубой с Рибакина в Рим, Сакари заяви: „Очевидно е, че тя е в топ форма в момента. Вълнуващо е да играя такива мачове, защото това е нещото, което търся. Би било по-добре да ги играя по-късно в турнира, но ако искам да се представя добре, трябва да победя такива противници, независимо в кой кръг ще бъде.“

Мария Сакари добави, че очаква да намери по-голяма постоянство в играта си и все още се стреми да се върне към нивото, което я издигна до челните позиции преди години.

“Когато бях в топ 10 в продължение на четири години, имах много постоянни участия на полуфинали и финали. Това е, което искам да правя отново и в крайна сметка да печеля турнири“, обясни тенисистката.