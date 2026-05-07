Нестеров достигна до полуфиналите на сингъл в Италия

Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд от 30 хиляди долара. Поставеният под номер 2 българин постигна убедителна победа над шестия в схемата Енрико Дала Вале (Италия) с 6:3, 6:1. Двубоят продължи 1 час и 45 минути.

Нестеров спечели четири поредни гейма, за да обърне първия сет от 2:3 до 6:3. Във втората част българинът поведе с 3:0, а след 3:1 взе нови три последователни гейма и затвори мача по категоричен начин.

Това е трета поредна победа за Нестеров на турнира, като до момента е загубил само един сет.

В спор за място на финала той ще се изправи срещу Касра Рахмани (Иран).