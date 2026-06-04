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Полша срази Чехия и поведе в Лигата на нациите

  • 4 юни 2026 | 18:49
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Полша срази Чехия и поведе в Лигата на нациите

Бронзовият медалист от Лигата на нациите 2025 г. Полша продължава убедителното си представяне в най-комерсиалния турнир. Воденият от Стефано Лаварини тим надигра Чехия с 3:0 (25:22, 25:22, 25:20) в среща от група 3, изигран в Нанжин (Китай).

В следващата си среща Полша излиза срещу Сърбия, на 5 юни (петък) от 14:30 часа. Чехия се изправя срещу Белгия в 10:00 часа.

Най-резултатна бе Мартина Лукашик с 15 точки (2 блока), с 13 точки завърши Моника Лампковска.

За Чехия Хелена Гроцер записа 13 точки (3 блока).

Така "червено-белите" заемат лидерската позиция във временното класиране с 5 точки (2 победи), съперникът е осми с 3 точки (1 победа, 1 загуба).

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