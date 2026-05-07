  3. Арно Клеман за участието на Новак Джокович в Рим: За него е важно бързо да намери ритъма си

  • 7 май 2026 | 14:48
Носителят на 24 трофея от Големия шлем Новак Джокович ще се завърне на корта за първи път от два месеца насам за "Мастърс" турнира в италианската столица Рим, започвайки подготовката си на клей преди "Ролан Гарос". Въпреки неактивността си в ATP тура, Джокович ще започне участието си в Рим, като един от фаворитите, точно след Яник Синер. Оттеглянето на Карлос Алкарас от турнира остави втората половина на схемата широко отворена, пише изданието tennis365.com.

Французинът Арно Клеман, който игра четири пъти срещу Новак Джокович в ATП тура по време на състезателната си кариера, вярва, че сърбинът има всичко необходимо, за да се противопостави на Синер в Париж.

В интервю за Eurosport France, Клеман коментира: "Той вече е преживявал подобна ситуация. Често има време да намери ритъма си в ранните кръгове. Ще зависи от това срещу кого ще се изправи в първия кръг. Той продължава да играе, за да се опита да спечели още един турнир от Големия шлем. За него е важно бързо да намери ритъма си в Рим. Не е невъзможно да иска да играе седмицата преди Ролан Гарос, в зависимост от резултата си в Рим."

Арно Клеман дори смята, че Джокович може да има предимство срещу Яник Синер на "Ролан Гарос", въпреки настоящата страхотна форма на италианеца.

"На неговата възраст той може физически да издържи по-дълго от Синер на клей", каза 48-годишният французин, макар да продължава да вярва, че ще трябва да играе с него на финала, за да спечели титлата:

"Ще трябва да видим в кой сегмент от схемата се намира и кои играчи трябва да победи. Пътят е по-дълъг за Джокович, отколкото за Синер в това отношение."

Снимки: Imago

