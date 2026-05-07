Очакваният нов шампион на Танзания остана без треньор след победа

Непобеденият лидер в класирането на футболното първенство на Танзания - Йънг Африканс, освободи треньора си Педро Гонсалвеш, съобщава агенция Ройтерс. Това се случи след успех с 1:0 срещу опашкаря КМС, след който Янга вече са с 14 победи и пет равенства от 19 мача. Йънг Африканс водят с пет точки на Симба СК, който в края на миналата година бе воден за два месеца от българския треньор Димитър Пантев. В момента той е в Джуаненг Галакси от Ботсвана.

Йънг Африканс не обявиха официално причината за раздялата си с Гонсалвеш и в официалното съобщение му пожелаха успех в бъдещи начинания. Португалецът е бивш национален селекционер на Ангола и бе начело на танзанийския отбор в последните седем месеца. Той помогна на "звездите" да достигнат за четвърти път в историята си до груповата фаза на Африканската Шампионска лига, но отборът не успя да се класира на четвъртфиналите. Йънг Африканс спечели титлата на Танзания през последните четири години.