Джордж Лазаров спечели титлата на държавния турнир “Димитър Марашлиев“

  • 7 май 2026 | 14:32
Джордж Лазаров (ТК Дема, София) спечели титлата на държавния турнир по тенис за мъже "Димитър Марашлиев" в Хасково. Надпреварата от календара на БФТенис беше организирана от ТК Хасково 2015 и беше с награден фонд 5000 евро. В надпреварата участваха 38 тенисисти. На финала Джордж Лазаров победи Васил Димитров (ТК Левски, София) с 6:0, 6:0.

На полуфиналите Лазаров се наложи над Вардан Манукян (ТК Локомотив 1929, София) с 6:3, 7:6(4). Васил Димитров пък елиминира Кристиян Стефанов (ТК Хасково 2015) с 6:3, 6:2.

