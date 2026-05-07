Невен Нешев и Милен Стоянов: Момчетата са много добре подготвени! Турнирът е много силен

България ще стартира с две двойки в първия турнир от Купата на нациите за мъже в Кипър. Състезанието е на 9 и 10 май в Протарас. В група В с най-висок рейтинг са Димитър Калчев и Димитър Механджийски. Най-добрата ни двойка има 540 точки. Другите ни представители са варненците Александър Цанев и Борис Георгиев, които спечелиха квалификационен турнир. Техните точки са 66. В група В ще участват две двойки от Полша, две от Израел и две от Кипър. Домакините са без точки в ранглистата.

“Плажните лъвове” на България с последни тренировки преди Лигата на нациите

Българите се готвеха на кортовете на Бийч Мания Хоум в София. Новите треньори на националните ни отбори са Невен Нешев и Милен Стоянов. В Кипър нашите ще играят с новите си екипи „Красико“.

Димитър Калчев и Димитър Механджийски: Не сме във върхова форма, но ще се представим добре

„Момчетата са много добре подготвени – гарантираха треньорите Невен Нешев и Милен Стоянов специално пред Sportal.bg. - Насоката е положителна и вярвам, че ще се справят добре. Турнирът е много силен.“

Крайният победител се класира за финалите в Будапеща.

Снимки: Борислав Цветанов