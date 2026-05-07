Димитър Калчев и Димитър Механджийски: Не сме във върхова форма, но ще се представим добре

България ще стартира с две двойки в първия турнир от Купата на нациите за мъже в Кипър. Състезанието е на 9 и 10 май в Протарас.

В група В с най-висок рейтинг са Димитър Калчев и Димитър Механджийски.

Най-добрата ни двойка има 540 точки.

Другите ни представители са варненците Александър Цанев и Борис Георгиев, които спечелиха квалификационен турнир. Техните точки са 66.

В група В ще участват две двойки от Полша, две от Израел и две от Кипър. Домакините са без точки в ранглистата.

Българите се готвеха на кортовете на Бийч Мания Хоум в София. Новите треньори на националните ни отбори са Невен Нешев и Милен Стоянов. В Кипър нашите ще играят с новите си екипи „Красико“.

„Още не сме в оптимална форма, но ще се представим добре – обещаха Калчев и Механджийски специално пред Sportal.bg. - Тренираме много усилено. За съжаление подготовката ни е малко накъсана, защото имахме лагер в Бразилия. После играхме на първия ни турнир за годината в Турция.“

След завръщането от Кипър подготовката на двойката ще продължи в София. После Калчев и Механджийски ще играят на фючър турнири, като първият ще е в Италия. А след това – в Свети влас. Турнирите са по няколко на седмица и двамата тепърва ще решават къде да участват.

Снимки: Борислав Цветанов