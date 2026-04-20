Димитър Калчев и Димитър Механджийски стартират 2026 година като №106 в света

Най-добрата българска двойка в плажния волейбол стартират 2026 година като №106 в световната ранглиста.

Вчера Калчев и Механджийски спечелиха бронзовите медали на турнира Bioderma Turkish Beach Volleyball National Tour, който е част от националния шампионат на Турция в Алания.

Димитър Калчев и Димитър Механджийски стартираха 2026 година с медал

Българите спечелиха 32 точки за световната ранглиста.

С общ актив от 1484 точки Калчев и Механджийски заемат вече 106 място в световната ранглиста на FIVB.

Следващото участие на Димитър Калчев и Димитър Механджийски е на турнира за Лигата на нациите в Кипър, където ще представят националния отбор на България.