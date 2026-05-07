Гресие ще атакува рекорда на Мо Фара в едночасовото бягане в Брюксел

Френската звезда в леката атлетика Джими Гресие ще се опита да подобри световния рекорд в едночасовото бягане по време на финала на Диамантената лига в Брюксел на 4 септември. Новината беше официално съобщена от организаторите на събитието.

Настоящият световен шампион на 10 000 метра и европейски първенец в полумаратона ще се цели в постижението от 21 330 метра. Рекордът беше поставен от британеца Мо Фара на същото състезание през 2020 г. Опитът на Гресие ще бъде част от разширената програма на тазгодишния двудневен финал на Диамантената лига, който ще се проведе на стадион “Крал Бодуен“.

Белгийският атлет Исак Кимели, световен сребърен медалист на 5000 метра, също ще се опита да влезе в историята в Брюксел. Финалистът от европейски първенства се надява да подобри дългогодишния национален рекорд на Белгия на 5000 метра от 12:49.71, който се държи от Мохамед Мурхит от 2000 г. насам.

Турнирът, който ще отбележи своята 50-годишнина през 2026 г., отново ще бъде домакин на финала на Диамантената лига, който ще се проведе на 4 и 5 септември.

Финалът на сезона ще събере най-добрите атлети в света, като в рамките на двата дни ще се проведат финали във всички 32 дисциплини от Диамантената лига.

Атлетите се класират за финала чрез верига от 14 турнира от Диамантената лига, която започва следващата седмица в Шанхай. Сред другите европейски звезди, които вече са потвърдили участието си в Брюксел, са олимпийският и световен шампион в овчарския скок Арманд Дуплантис и световната рекордьорка в скока на височина Ярослава Магучих.