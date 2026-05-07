Героините на Норвегия от щафетата се завръщат у дома за “Бислет Геймс“

Героичният женски отбор на Норвегия в щафетата 4х400 метра, който спечели златните медали на Световното първенство за щафети, ще бъде посрещнат като шампион по време на турнира “Бислет Геймс“ на 10 юни.

Хенриете Йаегер, Амалие Иуел, Йосефин Томине Ериксен Акс и Лакери Ерцгаард предизвикаха истинска сензация, триумфирайки в Габороне (Ботсвана) в неделя, като поставиха и нов национален рекорд от 3:20.96 минути.

Очаква се четирите състезателки да се съберат отново за най-голямото годишно лекоатлетическо събитие в Норвегия – Диамантената лига в Осло, където най-вероятно ще получат възторжен прием от публиката.

Програмата на състезанието включва дисциплината 400 метра за жени като част от Диамантената лига, а освен това е предвидено и национално състезание на същата дистанция.

Следвай ни:

Снимки: Imago