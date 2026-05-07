  3. Мария Гроздева и Юсуф Дикеч подкрепят млади таланти на турнир по стрелба в София

Мария Гроздева и Юсуф Дикеч подкрепят млади таланти на турнир по стрелба в София

  • 7 май 2026 | 12:20
Под патронажа на двукратната олимпийска шампионка Мария Гроздева, първият национален турнир по спортна стрелба "Златните момичета" ще събере на едно място най-изявените деца шампиони на България на 16 май на стрелбище Снайпер в София, съобщиха организаторите от фондация „Златните момичета на България“.

Кулминацията на събитието ще бъде на 17 май - Денят на българския спорт, пред централния вход на Националната спортна академия (НСА). Програмата ще бъде обогатена от участие на известни български певци, музиканти и комици. Събитието се реализира с подкрепата на Столична община, СОСЗР, НД "Традиция", УСПЕ и със специалното очаквано присъствие на представители на Японското посолство.

Месец по-късно София ще посрещне световната сензация в стрелбата Юсуф Дикеч. Турнирът, носещ неговото име, стартира от България с амбицията да се превърне в ежегодна международна щафета за мир. В процес на потвърждение е присъствието на представители на Турското посолство, които да подкрепят мисията за обединение чрез спорт.

Организаторите подчертават, че и двете събития се основават изцяло на доброволен труд. Всички набрани средства ще бъдат разпределени прозрачно от независима комисия за подкрепа на младите таланти и благотворителни каузи.

