Радостина Лулова със злато на Европейското първенство по екипировъчен силов трибой

Състезателката от кърджалийския отбор "Юнак" Радостина Лулова завоюва златото при жените в категория до 69 килограма на Европейското първенство по екипировъчен силов трибой, което се провежда в чешкия град Пилзен.

Това е нейното второ европейско злато след май 2025г., а през ноември тя спечели сребро на Световното първенство по силов трибой с екипировка, което се проведе в Румъния. Тя е и многократен републикански шампион в своята категория.

Сега в Пилзен Лулова става първа с общ резултат от 605 килограма – 252,5 кг. вдигане от клек, 130 кг. - от лег и 222,5 кг. - мъртва тяга.