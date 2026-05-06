Обединеното кралство обмисля кандидатура за домакинство на Олимпийските игри през 40-те години на века

Правителството на Обединеното кралство обсъжда възможността да подкрепи потенциални кандидатури за домакинство на Олимпийските и Паралимпийските игри през 40-те години на този век. Водят се разговори страната да бъде подготвена за събитие от такъв мащаб. Министерството на културата, медиите и спорта (DCMS) заяви, че иска да превърне Обединеното кралство в “предпочитана дестинация“ за домакинство на големи спортни събития, като върхът в това отношение са именно Олимпийските и Параолимпийските игри.

“Първоначалната работа по проучването дали Обединеното кралство може да бъде домакин на Олимпийските и Паралимпийските игри за първи път след Лондон 2012 ще оцени ключови фактори като потенциални разходи, социално-икономически ползи и шансовете за успех на всяка кандидатура“, се казва в официално изявление.

Миналата година кметът на Лондон Садия Кан изрази желание градът да се кандидатира за Игрите през 2040 г. Ако това се случи, британската столица ще стане първият град, домакинствал на четири олимпиади след тези през 1908, 1948 и 2012 г.

През февруари кметът на Манчестър Анди Бърнам, заедно с още 10 политически лидери от северната част на страната, изпрати писмо до министъра на културата, медиите и спорта Лиса Нанди в подкрепа на идеята за игри, които да се проведат в няколко града в северната част на Обединеното кралство.

В писмото до Нанди се посочва, че една олимпиада в северната част на страната би била “възможност, която се появява веднъж на поколение, за ускоряване на възстановяването, ребалансиране на икономиката и промяна на международните възприятия за Англия“.

Манчестър и Бирмингам вече са били домакини на Игрите на Британската общност, съответно през 2002 и 2022 г. Бирмингам също така ще приеме и Европейското първенство по лека атлетика това лято.

Следващите две издания на Олимпийските и Паралимпийските игри ще се проведат в Лос Анджелис и Бризбън. Международният олимпийски комитет (МОК) все още не е избрал градове домакини за събитията през 2036 г. и след това. Сред страните, които проявяват интерес към домакинството на игрите през 2036 г., са Индия, Катар, Турция, Унгария, Германия и Чили.

