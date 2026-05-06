  • 6 май 2026 | 12:44
Весела Лечева получи от Стефка Костадинова пълномощно до приключване на формалните съдебни процедури по вписването

Избраната за председател на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева получи днес от бившия председател Стефка Костадинова пълномощно, с което ще може да управлява до приключване на формалните съдебни процедури по вписването на новото ръководство в Търговския регистър.

Двете проведоха кратка работна среща тази сутрин. Весела Лечева заяви, че работата ще започне на високи обороти в името на институционалната стабилност и българския олимпизъм. Тя е в постоянен контакт с Международния олимпийски комитет, като новината за развитието по българския казус ще бъде съобщена и на Изпълкома на МОК, който днес и утре провежда заседание в Лозана.

Преди няколко дни стана ясно, че всички искови молби срещу проведеното на 19 март 2025 г. Общо събрание на БОК, са оттеглени. В законоустановения срок се очакват съдебните определения, след които председателят Весела Лечева и членовете на Изпълнително бюро ще бъдат вписани като представляващи Българския олимпийски комитет.

