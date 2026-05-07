  Шумен 61 приема шампиона Локомотив (Горна Оряховица) в първия мач от финалната серия в първенството

  • 7 май 2026 | 12:11
Шумен 61 приема шампиона Локомотив (Горна Оряховица) на 10 май (неделя) от 17:00 часа в "Арена Шумен" в първи мач от финалната серия в първенството на България по хандбал за мъже. Двата тима ще спорят за трофея за пети пореден сезон, като шуменци триумфираха през 2022 и 2023 година, а "железничарите" заслужиха златните медали в предишните две кампании.

Възпитаниците на треньорския тандем Никола Карастоянов/Костадин Семерджиев имат домакинско предимство в серията до две победи, след като завършиха на първо място в редовния сезон, в който спечелиха и двата мача срещу съперника - с 25:22 (14:7) на 30 ноември като гост и с 22:15 (13:9) при домакинството си на 28 март.

Локомотив пък вече взе реванш за загубите си в първенството, след като надделя във финала на турнира за купата на България през април.

Шумен 61, който има общо седем титли на България (1996, 2009, 2010, 2011, 2021, 2022 и 2023), ще играе финал в "А" РХГ за шеста последователна година.

Горнооряховските "железничари", които са водени от Йордан Димитров, на два пъти завършват със златните медали - през 2024 и 2025 година, като сега имат шанс за първи дубъл в историята си, ако спечелят шампионската титла за трети пореден сезон.

