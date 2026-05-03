Гладбах най-после надви Дортмунд с помощта на ВАР

Отборът на Борусия (Мьонхенгладбах) записа минимален успех с 1:0 при домакинството си на Борусия (Дортмунд) от 32-рия кръг на Бундеслига. Така “жребчетата” не само, че прекратиха негативната си серия от пет шампионатни мача без победа, но и спечелиха срещу съименника си за първи път от ноември 2022 година насам.

Любопитното е, че началото на срещата закъсня с 10 минути заради задръстване около ”Борусия Парк”. Гладбах беше по-опасният тим в двубоя, като отправи два пъти повече удари от своя съперник, а също така сътвори по-чистите голови положения. В 25-ата минута Нико Елведи реши, че се е разписал след центриране от пряк свободен удар, но веднага беше маркирана негова засада. В 88-ата минута Харис Табакович също прати топката в противниковата мрежа след извеждащ пас на Роко Райц. Тук отново беше вдигнат флага за засада, но този път ВАР се намеси и призна попадението, което донесе домакинския успех.

Въпреки загубата Дортмунд остава твърдо на второто място в класирането с актив от 67 точки, докато Гладбах се придвижи до 11-ата позиция със своите 35 пункта.

