Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Мьонхенгладбах)
  3. Гладбах най-после надви Дортмунд с помощта на ВАР

Гладбах най-после надви Дортмунд с помощта на ВАР

  • 3 май 2026 | 20:40
  • 587
  • 0
Гладбах най-после надви Дортмунд с помощта на ВАР

Отборът на Борусия (Мьонхенгладбах) записа минимален успех с 1:0 при домакинството си на Борусия (Дортмунд) от 32-рия кръг на Бундеслига. Така “жребчетата” не само, че прекратиха негативната си серия от пет шампионатни мача без победа, но и спечелиха срещу съименника си за първи път от ноември 2022 година насам.

Любопитното е, че началото на срещата закъсня с 10 минути заради задръстване около ”Борусия Парк”. Гладбах беше по-опасният тим в двубоя, като отправи два пъти повече удари от своя съперник, а също така сътвори по-чистите голови положения. В 25-ата минута Нико Елведи реши, че се е разписал след центриране от пряк свободен удар, но веднага беше маркирана негова засада. В 88-ата минута Харис Табакович също прати топката в противниковата мрежа след извеждащ пас на Роко Райц. Тук отново беше вдигнат флага за засада, но този път ВАР се намеси и призна попадението, което донесе домакинския успех.

Въпреки загубата Дортмунд остава твърдо на второто място в класирането с актив от 67 точки, докато Гладбах се придвижи до 11-ата позиция със своите 35 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Барселона осигури мечтан финал в дамската Шампионска лига

Барселона осигури мечтан финал в дамската Шампионска лига

  • 3 май 2026 | 19:53
  • 3735
  • 2
Ювентус зарадва конкурентите си за топ 4 с изненадваща издънка срещу изпадналия Верона

Ювентус зарадва конкурентите си за топ 4 с изненадваща издънка срещу изпадналия Верона

  • 3 май 2026 | 20:56
  • 7106
  • 12
Райо Валекано не се разсея от големия залог в ЛК и взе малкото дерби на Мадрид

Райо Валекано не се разсея от големия залог в ЛК и взе малкото дерби на Мадрид

  • 3 май 2026 | 19:25
  • 952
  • 0
Груби грешки не попречиха на Манчестър Юнайтед да спечели дербито с Ливърпул

Груби грешки не попречиха на Манчестър Юнайтед да спечели дербито с Ливърпул

  • 3 май 2026 | 19:25
  • 36228
  • 85
Новак в Швейцария спечели титлата и пренаписа 128-годишната си история

Новак в Швейцария спечели титлата и пренаписа 128-годишната си история

  • 3 май 2026 | 18:54
  • 10404
  • 6
Майнц си гарантира оцеляването и влоши още повече тежката ситуация на Санкт Паули

Майнц си гарантира оцеляването и влоши още повече тежката ситуация на Санкт Паули

  • 3 май 2026 | 18:44
  • 920
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА пак "шамароса" Лудогорец и вече гледа към среброто, сгромолясването на "орлите" продължава

ЦСКА пак "шамароса" Лудогорец и вече гледа към среброто, сгромолясването на "орлите" продължава

  • 3 май 2026 | 20:53
  • 86204
  • 337
Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

  • 3 май 2026 | 18:17
  • 54318
  • 170
Начало на мача: Интер 0:0 Парма, “нерадзурите” играят за Скудетото

Начало на мача: Интер 0:0 Парма, “нерадзурите” играят за Скудетото

  • 3 май 2026 | 21:45
  • 1964
  • 0
Андреа Кими Антонели запази хладнокръвие и спечели Гран При на Маями

Андреа Кими Антонели запази хладнокръвие и спечели Гран При на Маями

  • 3 май 2026 | 21:40
  • 11922
  • 1
Груби грешки не попречиха на Манчестър Юнайтед да спечели дербито с Ливърпул

Груби грешки не попречиха на Манчестър Юнайтед да спечели дербито с Ливърпул

  • 3 май 2026 | 19:25
  • 36228
  • 85
Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

  • 3 май 2026 | 16:50
  • 28177
  • 28