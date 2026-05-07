Алекс Грозданов и Богданка допуснаха обрат във финал №4 в Полша

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и неговият отбор Богданка ЛУК (Люблин) допуснаха обрат в 4-ия мач от финалната серия в полската Плюс Лига.

Шампионите отстъпиха у дома на победителя от редовния сезон Алурон КМК Варта (Заверче) с 1:3 (26:24, 20:25, 23:25, 20:25) във финал №4, игран тази вечер пред пълната до краен предел зала "Глобус" с 4221 зрители в Люблин.

По този начин Богданка допуснаха изравняване на резултата във финалния плейоф на 2-2 победи. Решителната пета среща между двата тима за титлата в Полша ще бъде в неделя (10 май) от 15,45 часа българско време в залата на Заверче.

Алекс Грозданов игра стабилно цял мач и реализира 6 точки (1 блок и 50% ефективност в атака - +2).

Звездата Вилфредо Леон бе най-резултатен за шампионите със страхотните 25 точки (1 блок, 4 аса, 64% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане - +14), но и това не беше достатъчно за успеха.

За тима на Заверче Бартломией Болаж реализира 22 точки (5 блока, 1 ас и 59% ефективност в атака - +17) и бе определен за MVP на мача. Аарън Ръсел добави още 16 точки (43% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +11) за победата.

Финал №4 в Плюс Лигата на Полша:

БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН) - АЛУРОН КМК ВАРТА (ЗАВЕРЧЕ) 1:3 (26:24, 20:25, 23:25, 20:25)

БОГДАНКА: Марчин Коменда 1, Матеуш Малиновски 12, Вилфредо Леон 25, Джаксън Йънг 9, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 6, Финиън МакКарти 7 - Талес Хос-либеро (Миколай Савицки 4, Кевин Сасак)

Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА

ЗАВЕРЧЕ: Мигел Тавареш Родригеш 3, Бартломией Болаж 22, Бартош Кволек 6, Аарън Ръсел 16, Юрий Гладир 11, Матеуш Биениек 10 - Якуб Попивчак-либеро (Якуб Новоселски, Кайл Енсинг)

Старши треньор: МИХАЛ ВИНЯРСКИ.

