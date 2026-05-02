  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Грозданов и Богданка са на победа от нова титла на Полша

  • 2 май 2026 | 18:00
Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и неговият Богданка ЛУК (Люблин) са на един успех от втора поредна титла на Полша.

Възпитаниците на Стефан Антига се наложиха като гост над Алурон СМС Варта (Заверче) с 3:0 (25:20, 25:22, 25:20) във финал №3 на полската Plus Liga.

Алекс Грозданов реализира 5 точки (2 аса, 1 блок, 67% ефективност в атака - +5).

Матеуш Малиновски бе най-резултатен за Богдана с 13 точки (3 блока, 67% ефективност в атака - +11).

Звездата Вилфредо Леон реализира 11 точки (1 блок, 53% ефективност в атака, 10% перфектно и 28% позитивно посрещане - +1).

Джаксън Йънг също реализира 11 точки (4 блока, 53% ефективност в атака, 17% перфектно и 41% позитивно посрещане - +7).

Аарън Ръсел стана най-резултатен в мача с 19 точки (3 аса, 64% ефективност в атака, 25% перфектно и 50% позитивно посрещане - +12).

Бартоломей Боландж добави още 14 точки (1 блок, 54% ефективност в атака - +9) за Заверче.

Четвъртата среща е на 6 май (вторник) от 21:00 часа.

Финал №3:

АЛУРОН СМС ВАРТА (ЗАВЕРЧЕ) БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН) 0:3 (20:25, 22:25, 20:25)
ЗАВЕРЧЕ: Мигел Тавареш 1, Бартоломей Боландж 14, Бартош Кволек 6, Аарън Ръсел 19, Юрий Гладир 2, Матеуш Биениек 2 - Якуб Попивчак-либеро (Кайл Енсинг 1, Милош Знишол 1, Патрик Баба)
Старши треньор: МИХАЛ ВИНЯРСКИ
БОГДАНКА: Марчин Коменда 2, Матеуш Малиновски 13, Вилфредо Леон 11, Джаксън Йънг 11, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 5, Финиън МакКарти 3 - Талес Хос-либеро (Кевин Сасак)
Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА.

Алекс Николов и Лубе без шансове срещу Перуджа в първия финал

Ясни са всички финалисти за държавното първенство за юноши U20

Христина Вучкова остава в Русия, но сменя отбора

Скандал в Русия! Изгониха фенове за детски плакат с Мони Николов заради "политически" цветове

Пламен Константинов: Нямаше как да не спечелим

Марица (Пловдив) се раздели и с помощник треньора си

Левски 0:0 ЦСКА 1948, страхотна атмосфера на "Герена"

Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

Финал №4: Нефтохимик 0:0 Левски! Следете мача ТУК!

Втора лига на живо: започна да се играе и в Русе

Вихрен старт за Ботев (Враца) пречупи Спартак (Варна)

Съставите на Арсенал и Фулъм, Артета е направил пет промени

