Итудис пред Sportal.bg: Готови сме да донесем сълзи от радост

  • 6 май 2026 | 20:13
Треньорът на Апоел Димитрис Итудис говори пред Sportal.bg след официалната тренировка на израелския град в Ботевград преди дългоочакваното домакинство там срещу Реал Мадрид в четвъртък.

Босът на Апоел след победата над Реал Мадрид: Имах сълзи в края на мача

Срещата е от 21 часа на 7 май и е четвърта от плейофната серия между двата тима в Евролигата.

"Ако зависи само от мен — аз съм готов да донеса сълзи от радост на собственика, но не играем сами", каза Итудис. "Радвам се, че нашият собственик е щастлив, сантиментален и емоционален, защото това беше исторически момент както за него, така и за Апоел Тел Авив.

Апоел срази Реал Мадрид и осигури още един мач от плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград"

Надявам се, че много от феновете са настръхнали или са имали емоционални моменти от тази победа, защото това не е една просто обикновена победа за Апоел Тел Авив. Това е нещо, върху което Апоел Тел Авив може да надгражда в бъдеще. Защото когато си в тази ситуация — да водиш в Евролигата дълго време през редовния сезон, не си загубил връзката с плейофното място, на фона на това какви отбори останаха под нас в класирането.

Класирайки се за плейофите и стигайки до мач „всичко или нищо“, и печелейки този мач... това казва много, но серията не свършва тук. Утре се изправяме срещу велик отбор, за съжаление с някои проблеми, но това е положението.

Ние имаме доста проблеми, Реал Мадрид също в този период от сезона. Много контузии, микротравми, сериозни контузии, но също така е важно кой е готов за игра и се надявам, че ще има повече публика, за да ни подкрепи и да помогне на отбора.

Ключът за победата не е само един. Не знам дали можете да го капитализирате, но да задържиш Реал Мадрид под 70 точки е голямо усилие. Анализирахме мача и на видео, но гледайки го на живо, видях, че в много аспекти бяхме доминиращи, но това е благодарение на усилията, които положихме в защита. Спечелихме отскочилите топки, спечелихме преките единоборства, имахме много откраднати топки, рекорден брой за нашия отбор — треньорите ги провериха. Ръцете, телата, мислите ни бяха в мача. Наваксахме дефицит от 10 точки. Много, много аспекти акумулираха това невероятно представяне, но утре отново е мач „всичко или нищо“, ако искаме да продължим към плейофите, трябва да спечелим", каза Итудис пред Sportal.bg.

Снимки: Imago

