Босът на Апоел: Имах сълзи в края на мача

Собственикът на Апоел Тел Авив Офер Янай даде интервю за медиите, сред които бе и екип на Sportal.bg, след победата на играещия у нас домакинските сис рещи в Евролигата израелски тим със 76:69 над Реал Мадрид в третия мач от плейофната серия между двата тима. Мач №4 отново е в "Арена ботевград, в четвъртък, от 21:00 ч.

- Господин Янай, на първо място поздравления за победата. Колко уверен се чувствате сега след този успех в Ботевград?

- Първа победа в плейофите за Апоел в Евролигата. Това е като при новородено — всяка следваща стъпка ти е нова и се вълнуваш все повече. Имах сълзи в края на мача. Мисля, че видяхме много уморен Реал — най-вече след мача им с Мурсия в неделя, който се игра и с продължения. Нямахме късмет в първите два мача. Най-добрият ни играч, Илайджа Брайънт, бе контузен, а след това, във втората среща, не беше себе си. Вася Мисич загуби самообладание заради отсъжданията. Искам да кажа нещо за съдийството в Евролигата. Като че ли се усеща „побутване“ на грандовете. От лигата трябва да знаят, че ако искат да се развиват, не трябва да има усещането, че някои места са запазени за грандовете. Тогава няма да има смисъл от проекти като Апоел и от нови претенденти, които искат да побеждават. Не зная дали се чувстваме уверени. Реал е изключителен отбор — имат традициите, името, но смятам, че можем да ги накараме да страдат.

19

- Мога ли да ви попитам още едно нещо за първия и втория мач? В първия мач ви видяхме с шал на Валенсия, а във втория четяхте книга точно до игрището. Защо беше така?

- Това е същият шал. Той е от миналогодишните полуфинали. Клубът получи този шал, след като победи Валенсия. Това беше серия, която не трябваше да печелим. Валенсия е невероятен отбор. Завършиха втори този сезон. Вече нямат Крис Джоунс, който напусна и сега играе за нас. Това беше серията, която не трябваше да печелим — никой не вярваше, че ще го направим. Реших да дойда с този шал в серията с Реал Мадрид, защото това също е серия, в която никой не вярва, че ще спечелим. В крайна сметка волята, отдадеността — това е важното, разбира се, и помощ отгоре. Това е историята за шала. А относно книгата — посланието беше в името: „Фокусирай се върху значимото“. За нас това е, че стигнахме до топ 6 и че ще сме поредна година в Евролигата. Исках малко и да потуша напрежението, защото беше много емоционален мач. И исках да им дам спокойствие. Да седна и да чета книга. Избрах името, за да им дам някакъв вид сигнал.

- Говорим след третия мач, но какво да очакваме от четвъртия?

- Няма нищо специално относно четвъртия мач. Пътувах и пак ми предстои пътуване, но ми липсва Мадрид. Надявам се, че пак ще отидем там за 5-и мач.

34

- Пожелаваме ви го. Видяхме колко много подкрепа получихте в Ботевград. Очаквате ли още повече фенове за четвъртия мач?

- Фенбазата на Апоел е далеч по-голяма, но знаете каква е ситуацията и през какво минаваме през последните три години. Никой не знае дали летищата ще останат отворени и това повлия на бройката на феновете, които дойдоха, но смятам, че в четвъртък ще имаме повече привърженици. Надявам се и на моя приятел Пако, а се обръщам към министър-председателя Санчес — моля, позволете да дойдат повече фенове в Мадрид за петия мач, ако стигнем до пети мач. Мисля, че това е нещо, което е важно.