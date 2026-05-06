Давид Давидов: Всяка титла я оценяваме и се радваме по различен начин

Президентът на шампиона в efbet Супер Волей Левски София Давид Давидов говори след спечелването на титлата:

"Всяка титла я оценяваме и се радваме по различен начин. Тази може да се каже, че е най-изстрадана, защото имахме най-много проблеми в състава в рамките на годината. На практика излизането на доста млади състезатели последните години доведе до това да нямаме нужните резерви, които да могат да печелят мачове за Николай Желязков. Тези момчета, които влязоха, имат своя потенциал, но им трябва малко повече време, за да са на ниво за шампионски срещи, за победи в тях. Но въпреки всичко, отборът успя да се съхрани, успя да изиграе най-силните си мачове в плейофите и сме щастливи, че отборът отново е на първо място. Най-хубавото беше това, че в течение на целия сезон ние не бяхме слагани в сметките за първото място. Смяташе се, че отборът ни и селекцията ни са направили стъпка назад, че напусналите състезатели не са били качествено заменени, че на практика самите ние сме оставили отбора без солидна селекция. Този резултат показва нещо съвсем различно. Показва една страхотна работа на целия щаб, на Николай Желязков, на неговите помощници, на физиотерапевти, кондиционни треньори, които успяха да запазят този отбор за най-важните мачове и успяха да завършат отново на първо място", сподели той във видео за официалната Фейсбук страница на клуба.