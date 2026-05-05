Иранци искат Алекс Николов за малко?

Световният вицешампион с националния отбор на България Александър Николов е искан от иранския Фулад (Сирджан) за финалите на Азиатската Шампионска лига, съобщава сайта на местната федерация, цитиран от iVolleymagazine.it.

Николов може да бъде единственото попълнение на иранския тим за турнира, който трябва да се проведе между 13-и и 17-и май в Понтианак (Индонезия). Все пак, българският национал е възприеман като резервен вариант, тъй като в момента заедно с неговият Кучине Лубе (Чивитанова) играе финалната серия за титлата в италианската Суперлига срещу Със Суса Скай (Перуджа).

Алекс Николов и Лубе допуснаха обрат и загубиха финал №2 срещу Перуджа

Николов и Лубе изостават във финала с 0-2 победи, а третият и може би решителен мач срещу Перуджа е утре (6 май) от 21,30 часа българско време. Ако се стигне до последната 5-а среща за титлата в Италия, тя е предвидена за 12-и май (вторник), което означава, че няма как българската звезда да играе за Фулад. Със сигурност евентуалният кратък трансфер на Алекс Николов ще зависи от развоя на финалната серия в Италия.