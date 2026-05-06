Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Дамян Колев: Силно искам България да е в Топ 8 на Лигата на нациите

Дамян Колев: Силно искам България да е в Топ 8 на Лигата на нациите

  • 6 май 2026 | 12:39
  • 187
  • 0

Либерото на националния отбор по волейбол Дамян Колев смята, че място в Топ 8 на турнира Лига на нациите е напълно достижима цел. Той сподели това в специално интервю за БНТ преди предстоящия подготвителен лагер с тима.

В събота привържениците на Левски имаха двоен повод за радост. Само минути след триумфа на футболния тим, волейболният състав на "сините" също се изкачи на върха, утвърждавайки хегемонията си с трета поредна титла.

"За шампионската титла ни костваха много усилия. Минахме през много трудности, особено този сезон, защото за мен лично тази година беше доста трудна. Да бъдеш част от Левски е голяма отговорност. Голяма отговорност. Много голяма част от живота ми е преминало тук, в залата, в Левски", сподели волейболистът.

Дамян Колев сподели и какви са очакванията му преди присъединяването му към лагера на националния отбор.

"Всеки един човек е в отбора, за да побеждава всеки мач. Както е било и до сега. Ние видяхме и вие видяхте на световното, че това работи. Лигата на нациите предстои първо. Там да успеем да играем в топ 8 би било прекрасно за нас. Миналата година бяхме на една крачка от това. Тази година силно искам ние да сме в топ 8", допълни националът.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Иранци искат Алекс Николов за малко?

Иранци искат Алекс Николов за малко?

  • 5 май 2026 | 20:00
  • 15491
  • 11
Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

  • 5 май 2026 | 14:04
  • 16465
  • 7
Легендата Теди Салпаров влиза в ролята на футболист за "Мача на Надеждата"

Легендата Теди Салпаров влиза в ролята на футболист за "Мача на Надеждата"

  • 5 май 2026 | 10:08
  • 3439
  • 1
Драган Нешич е новият треньор на вицешампиона Левски

Драган Нешич е новият треньор на вицешампиона Левски

  • 5 май 2026 | 09:45
  • 8902
  • 4
Мария Колева и Прая Клуб триумфираха с шампионската титла в Бразилия!

Мария Колева и Прая Клуб триумфираха с шампионската титла в Бразилия!

  • 4 май 2026 | 16:47
  • 2323
  • 2
Национал продължава кариерата си в Италия

Национал продължава кариерата си в Италия

  • 4 май 2026 | 14:57
  • 7404
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

  • 6 май 2026 | 10:20
  • 19174
  • 123
Лудогорец без голяма част от титулярите и срещу Левски

Лудогорец без голяма част от титулярите и срещу Левски

  • 6 май 2026 | 09:59
  • 20955
  • 24
“Плажните лъвове” на България с последни тренировки преди Лигата на нациите

“Плажните лъвове” на България с последни тренировки преди Лигата на нациите

  • 6 май 2026 | 13:19
  • 104
  • 0
Могат ли Байерн и ПСЖ да повторят зрелището от "Парк де Пренс"?

Могат ли Байерн и ПСЖ да повторят зрелището от "Парк де Пренс"?

  • 6 май 2026 | 07:00
  • 10458
  • 17
На "Овча Купел" нищо не е спокойно, но Септември се нуждае повече от точките

На "Овча Купел" нищо не е спокойно, но Септември се нуждае повече от точките

  • 6 май 2026 | 07:30
  • 5802
  • 13
Спартак (Варна) и Добруджа търсят път към трите точки

Спартак (Варна) и Добруджа търсят път към трите точки

  • 6 май 2026 | 08:00
  • 3686
  • 3