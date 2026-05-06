  3. Борис Николов: Волейбол?! Това не моят спорт!

  • 6 май 2026 | 12:00
Гост в епизод 136 на подкаста "Първо темпо" е помощник треньорът на националния отбор (мъже) Борис Николов. В подкаста той разказа за:

- началото на подготовката на националния отбор;

- ще има ли "Б" отбор тази година?

- как е започнал с волейбола и преходът към ролята на статистик

- предизвикателствата в новото амплоа

- как се осъществява подготовката за следващия мач?

- системата за анализ на противника (брой мачове, последователност на елементите и др.)

- що е то перфектно посрещане?

- сравнение в подходите на Камило Плачи, Пламен Константинов, Силвано Пранди, Николай Желязков и Джанлоренцо Бленджини

- как се подава информацията към играчите?

- кои играчи са най-трудни за анализ?

- триумфалният мач срещу САЩ

- волейболът преди парите - историята за Алекс Грозданов

- мач, спечелен със статистика?

Иранци искат Алекс Николов за малко?

Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

Легендата Теди Салпаров влиза в ролята на футболист за "Мача на Надеждата"

Драган Нешич е новият треньор на вицешампиона Левски

Мария Колева и Прая Клуб триумфираха с шампионската титла в Бразилия!

Национал продължава кариерата си в Италия

Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

Лудогорец без голяма част от титулярите и срещу Левски

“Плажните лъвове” на България с последни тренировки преди Лигата на нациите

Могат ли Байерн и ПСЖ да повторят зрелището от "Парк де Пренс"?

На "Овча Купел" нищо не е спокойно, но Септември се нуждае повече от точките

Спартак (Варна) и Добруджа търсят път към трите точки

