Тодор Скримов: Мина ми времето за националния отбор

Бившият български национал и герой за Левски през изминалия сезон 2025/26 Тодор Скримов категорично отхвърли идеята да се завърне в състава на "лъвовете" за предстоящите важни турнири тази година.

Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

"Джанлоренцо Бленджини не е искал от мен помощ", обясни още Скримов. "И смятам, че на този етап вече мястото ми не е там (в националния отбор). Нека не се заблуждаваме. Въпреки добрата ми игра в България, там нивото е съвсем друго. Никой не си мисли, че аз мога по подобен начин да играя в националния отбор срещу най-добрите в света. Няма как да се случи. Момчетата, които са там, са страхотни. Играят на много по-високо ниво, отколкото аз си играя. Това също така оказва влияние. Да не забравяме и физическия аспект. Играе се през ден, понякога два дни поред, с много тежки тренировки. Така че за мен тази страница е затворена. Но ще следя с интерес резултатите."

"Наистина много ме е яд до ден днешен, че изпуснах заради контузия Европейското в България през 2015-а", спомни си Тодор. "Не можах. Имах контузия, която между другото след това ме държа още 2-3 месеца в Италия. Даже някои специалисти предполагаха и операция. Но в крайна сметка се разминах. Да, просто нямаше как. Нямаше как да участвам.



За жалост, понеже тези мачове с националния отбор пред българска публика са най-хубавите ми спомени от кариерата. Но това е, какво да се прави. Да играеш пред пълни български трибуни не може да се обясни. Аз не знам как да го обясня с думи. Трябва да се изпита абсолютно. Аз съм го казвал много пъти — и в „Арена Армеец“, и особено във Варна за мачовете. Буквално в първите моменти не си усещаш тялото. Като се пипнеш по лицето, не усещаш нищо. Мислиш, че си отвъд и играеш. Беше невероятен адреналин. Така че пожелавам на Лазар наистина да изпита всичко това."



"Аз смятам, че заради успеха ни от миналата година всички отбори ще ни гледат с друго око. И със сигурност няма да ни е лесно да излезем от групите. Но в крайна сметка и на Световното не беше лесно", категоричен е самият Бучков. "Тежки битки. Няма какво да очакваме. То е ясно, всеки иска да побеждава. Това, което казва Лазар, наистина е така. Тази сериозна заявка, която направихме миналата година, вече всички ще гледат малко с друго око. Имаме състезатели в най-добрите отбори в Европа. Така че всички ще се отнесат сериозно към нас. Но пък аз вярвам, че този отбор наистина има качествата и най-вече има манталитета да побеждава. Така че очаквам още едно успешно лято", пожела си Скримов.