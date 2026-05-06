Алекс Николов и Лубе гостуват на Перуджа във финал №3 в Италия

Ще успеят ли реализатор №1 на Световното първенство във Филипините Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) да запишат победа в третия двубой срещу Сър Суза Скай (Перуджа) от финалите в италианската Суперлига?

Решаващият двубой е от 21:30 часа. Успех на Лубе ще вкара серията в четвърти мач, който ще се проведе на 9 май (събота), от 19:00 часа.

Победа на "дяволите" слага край на спора за трофея и добавя във витрината им трета титла.

Играе се до 3 победи от 5 мача.

В първия мач от серията Николов и съотборниците му отстъпиха на "дяволите" с 0:3 гейма. Във втората среща Николов и съотборниците му отново записаха поражение, но с 1:3 гейма.