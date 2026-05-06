Полицията в Париж забрани на феновете да се събират

  • 6 май 2026 | 16:47
Органите на реда Париж са притеснени от евентуални ексцесии от страна на привърженици на Пари Сен Жермен покрай днешния реванш срещу Байерн от Шампионската лига. Самият мач е в Мюнхен, но полицията във френската столица очаква хиляди запалянковци да се опитат да се съберат на открито - било то да празнуват евентуално класиране на финала, или поне да гледат срещата някъде.

В тази връчка бяха издадени не една, а две заповеди от Префектурата на полицията в Париж с цел да се ограничат събиранията и придвижванията на привържениците в столицата. Засегнатите райони са около „Парк де Пренс“, Трокадеро и Шанз-Елизе, както и Тюйлери и няколко околни улици.

„Присъствието и придвижването на лица, участващи в шествия, демонстрации и събирания, са забранени от сряда 20:00 ч. до четвъртък 4:00 ч. сутринта“, уточнява префектът.

Двубоят на “Алианц Арена” започва в 22:00 часа българско време, като ПСЖ има аванс след 5:4 преди седмица.

