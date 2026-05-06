Полицията в Париж забрани на феновете да се събират

Органите на реда Париж са притеснени от евентуални ексцесии от страна на привърженици на Пари Сен Жермен покрай днешния реванш срещу Байерн от Шампионската лига. Самият мач е в Мюнхен, но полицията във френската столица очаква хиляди запалянковци да се опитат да се съберат на открито - било то да празнуват евентуално класиране на финала, или поне да гледат срещата някъде.

В тази връчка бяха издадени не една, а две заповеди от Префектурата на полицията в Париж с цел да се ограничат събиранията и придвижванията на привържениците в столицата. Засегнатите райони са около „Парк де Пренс“, Трокадеро и Шанз-Елизе, както и Тюйлери и няколко околни улици.

„Присъствието и придвижването на лица, участващи в шествия, демонстрации и събирания, са забранени от сряда 20:00 ч. до четвъртък 4:00 ч. сутринта“, уточнява префектът.

Двубоят на “Алианц Арена” започва в 22:00 часа българско време, като ПСЖ има аванс след 5:4 преди седмица.

