Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. UFC обяви главното събитие за галата в Баку през юни

UFC обяви главното събитие за галата в Баку през юни

  • 6 май 2026 | 14:06
  • 326
  • 0
UFC обяви главното събитие за галата в Баку през юни

Рафаел Физиев ще се изправи срещу Мануел Торес на 27 юни.

Рафаел Физиев ще оглави предстоящото събитие на UFC Fight Night в Баку на 27 юни срещу изгряващия талант Мануел Торес, съобщиха от компанията във вторник. Това събитие ще отбележи второто посещение на UFC в Азербайджан, като този път е насрочено да се проведе в Националната гимнастическа арена. Първото шоу беше оглавено от Джамахал Хил и Халил Раунтри-младши в „Баку Кристал Хол“ през юни 2025 г.

Физиев (13-5) е притиснат до стената, след като през януари загуби с нокаут от Маурисио Руфи. Това беше четвъртото му поражение в последните пет двубоя. Единствената победа на Физиев от 2023 г. насам дойде след съдийско решение над Игнасио Бахамондес през 2025 г., с което той прекъсна серия от три поредни загуби срещу Джъстин Гейджи (два пъти) и Матеуш Гамрот.

Торес (17-3) е спечелил пет от шестте си мача, откакто се присъедини към UFC през 2021 г. чрез шоуто "Dana White’s Contender Series". Той има 100-процентов коефициент на завършване на срещите си, като всичките му победи са с нокаут в първия рунд – над Франк Камачо, Николас Мота, Крис Дънкан, Дрю Добър и Грант Доусън.

Мексиканският талант, който е спечелил бонус за всяка една от победите си в UFC, има само една загуба за последните шест години. Тя дойде с нокаут в първия рунд срещу Бахамондес по време на събитие на UFC през септември 2024 г.

От UFC също така официално обявиха и предварително анонсирания сблъсък в средна категория между Шара Магомедов и Мишел Перейра, който ще бъде част от същата галавечер.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Макс Холоуей коментира слуховете за мач с Конър Макгрегър

Макс Холоуей коментира слуховете за мач с Конър Макгрегър

  • 6 май 2026 | 14:14
  • 252
  • 0
България с 27 медала от Европейската купа по савате в Пловдив

България с 27 медала от Европейската купа по савате в Пловдив

  • 6 май 2026 | 12:01
  • 506
  • 0
Атанас Божилов срещу опасен англичанин в супер бой на SENSHI 31 Gladiators

Атанас Божилов срещу опасен англичанин в супер бой на SENSHI 31 Gladiators

  • 5 май 2026 | 17:13
  • 913
  • 0
Том Аспинал все по-близо до завръщане

Том Аспинал все по-близо до завръщане

  • 5 май 2026 | 12:17
  • 1037
  • 0
Последният шанс за спиране на руска хегемония в UFC

Последният шанс за спиране на руска хегемония в UFC

  • 5 май 2026 | 11:14
  • 4077
  • 3
Ръководството на БФ Борба проведе работна среща в спортното министерство

Ръководството на БФ Борба проведе работна среща в спортното министерство

  • 4 май 2026 | 17:04
  • 1062
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с шанс да е поставен на старта в ЛЕ, а Локо (Пд) - не, “червените” зависят от 6 държави

ЦСКА с шанс да е поставен на старта в ЛЕ, а Локо (Пд) - не, “червените” зависят от 6 държави

  • 6 май 2026 | 14:41
  • 3229
  • 11
Хулио Веласкес: Да спечелиш титлата в България в този контекст е нещо брутално

Хулио Веласкес: Да спечелиш титлата в България в този контекст е нещо брутално

  • 6 май 2026 | 14:46
  • 2587
  • 6
Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

  • 6 май 2026 | 10:20
  • 26496
  • 185
Лудогорец без голяма част от титулярите и срещу Левски

Лудогорец без голяма част от титулярите и срещу Левски

  • 6 май 2026 | 09:59
  • 28656
  • 40
“Плажните лъвове” на България с последни тренировки преди Лигата на нациите

“Плажните лъвове” на България с последни тренировки преди Лигата на нациите

  • 6 май 2026 | 13:19
  • 2595
  • 1
Могат ли Байерн и ПСЖ да повторят зрелището от "Парк де Пренс"?

Могат ли Байерн и ПСЖ да повторят зрелището от "Парк де Пренс"?

  • 6 май 2026 | 07:00
  • 11473
  • 19