UFC обяви главното събитие за галата в Баку през юни

Рафаел Физиев ще се изправи срещу Мануел Торес на 27 юни.

Рафаел Физиев ще оглави предстоящото събитие на UFC Fight Night в Баку на 27 юни срещу изгряващия талант Мануел Торес, съобщиха от компанията във вторник. Това събитие ще отбележи второто посещение на UFC в Азербайджан, като този път е насрочено да се проведе в Националната гимнастическа арена. Първото шоу беше оглавено от Джамахал Хил и Халил Раунтри-младши в „Баку Кристал Хол“ през юни 2025 г.

Физиев (13-5) е притиснат до стената, след като през януари загуби с нокаут от Маурисио Руфи. Това беше четвъртото му поражение в последните пет двубоя. Единствената победа на Физиев от 2023 г. насам дойде след съдийско решение над Игнасио Бахамондес през 2025 г., с което той прекъсна серия от три поредни загуби срещу Джъстин Гейджи (два пъти) и Матеуш Гамрот.

Торес (17-3) е спечелил пет от шестте си мача, откакто се присъедини към UFC през 2021 г. чрез шоуто "Dana White’s Contender Series". Той има 100-процентов коефициент на завършване на срещите си, като всичките му победи са с нокаут в първия рунд – над Франк Камачо, Николас Мота, Крис Дънкан, Дрю Добър и Грант Доусън.

Мексиканският талант, който е спечелил бонус за всяка една от победите си в UFC, има само една загуба за последните шест години. Тя дойде с нокаут в първия рунд срещу Бахамондес по време на събитие на UFC през септември 2024 г.

От UFC също така официално обявиха и предварително анонсирания сблъсък в средна категория между Шара Магомедов и Мишел Перейра, който ще бъде част от същата галавечер.