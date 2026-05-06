Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Колорадо поведе с 2-0 победи в плейофната серия срещу Минесота

Колорадо поведе с 2-0 победи в плейофната серия срещу Минесота

  • 6 май 2026 | 12:46
  • 134
  • 0
Колорадо поведе с 2-0 победи в плейофната серия срещу Минесота

Нейтън Маккинън отбеляза гол и направи две асистенции, а Колорадо победи Минесота Уайлд с 5:2 във втория мач от полуфиналната си серия в Западната конференция. Колорадо спечели първите два мача у дома и има шест поредни победи в началото на плейофите. Третият двубой от серията до седем победи е в събота вечер в Сейнт Пол, Минесота.

Габриел Ландеског и Мартин Нечас отбелязаха по гол и асистенция, Никола Рой и Валери Ничушкин също се разписаха, Брет Кулак направи две асистенции, а Скот Уеджууд отрази 29 удара за домакините.

Филип Густавсон имаше 18 спасявания в първия си стартов мач за Минесота този плейоф, замествайки новобранеца Йеспер Уолстед, който допусна осем гола от 42 удара в първия мач.

Маркус Йохансон и Кирил Капризов отбелязаха голове за Уайлд, които бяха без контузените Джоел Ериксон Ек и Йонас Бродин.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Виктор Хедман ще остави хокея настрана, за да се фокусира върху менталното си здраве

Виктор Хедман ще остави хокея настрана, за да се фокусира върху менталното си здраве

  • 5 май 2026 | 20:30
  • 1369
  • 0
Иля Малинин бил подложен на огромно напрежение преди Олимпиадата

Иля Малинин бил подложен на огромно напрежение преди Олимпиадата

  • 5 май 2026 | 16:06
  • 542
  • 0
Българският и германският национален отбор по ски скок ще продължат съвместната си работа

Българският и германският национален отбор по ски скок ще продължат съвместната си работа

  • 5 май 2026 | 10:54
  • 1127
  • 1
Колорадо надделя над Минесота в голова фиеста

Колорадо надделя над Минесота в голова фиеста

  • 4 май 2026 | 10:34
  • 447
  • 0
Монреал елиминира Тампа Бей

Монреал елиминира Тампа Бей

  • 4 май 2026 | 10:29
  • 535
  • 3
Олимпийска легенда в кърлинга се оттегля от международната сцена

Олимпийска легенда в кърлинга се оттегля от международната сцена

  • 4 май 2026 | 08:42
  • 773
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

  • 6 май 2026 | 10:20
  • 19196
  • 123
Лудогорец без голяма част от титулярите и срещу Левски

Лудогорец без голяма част от титулярите и срещу Левски

  • 6 май 2026 | 09:59
  • 20975
  • 24
“Плажните лъвове” на България с последни тренировки преди Лигата на нациите

“Плажните лъвове” на България с последни тренировки преди Лигата на нациите

  • 6 май 2026 | 13:19
  • 116
  • 0
Могат ли Байерн и ПСЖ да повторят зрелището от "Парк де Пренс"?

Могат ли Байерн и ПСЖ да повторят зрелището от "Парк де Пренс"?

  • 6 май 2026 | 07:00
  • 10462
  • 17
На "Овча Купел" нищо не е спокойно, но Септември се нуждае повече от точките

На "Овча Купел" нищо не е спокойно, но Септември се нуждае повече от точките

  • 6 май 2026 | 07:30
  • 5805
  • 13
Спартак (Варна) и Добруджа търсят път към трите точки

Спартак (Варна) и Добруджа търсят път към трите точки

  • 6 май 2026 | 08:00
  • 3687
  • 3