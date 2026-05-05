Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Виктор Хедман ще остави хокея настрана, за да се фокусира върху менталното си здраве

Виктор Хедман ще остави хокея настрана, за да се фокусира върху менталното си здраве

  • 5 май 2026 | 20:30
  • 453
  • 0
Виктор Хедман ще остави хокея настрана, за да се фокусира върху менталното си здраве

Капитанът на Тампа Бей Лайтнинг Виктор Хедман обяви, че временно няма да играе хокей, за да се фокусира върху менталното си здраве. 35-годишният швед не игра в заключителните 15 мача за "светкавиците" от редовния сезон в Националната хокейна лига, както и в първия кръг на плейофите за купа "Стенли", в които тимът отстъпи с 3:4 победи на Монреал Канейдиънс.

Хедман напусна отбора на 19 март. По време на плейофите той поднови тренировки, но не се върна в игра. По-рано през сезона той претърпя операция на лакътя, но за Олимпийските игри бе на линия за тима на Швеция.

В изявлението си Хедман изрази желание да продължи състезателната си кариера, когато преодолее проблемите си.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

Иля Малинин бил подложен на огромно напрежение преди Олимпиадата

Иля Малинин бил подложен на огромно напрежение преди Олимпиадата

  • 5 май 2026 | 16:06
  • 416
  • 0
Българският и германският национален отбор по ски скок ще продължат съвместната си работа

Българският и германският национален отбор по ски скок ще продължат съвместната си работа

  • 5 май 2026 | 10:54
  • 1033
  • 1
Колорадо надделя над Минесота в голова фиеста

Колорадо надделя над Минесота в голова фиеста

  • 4 май 2026 | 10:34
  • 431
  • 0
Монреал елиминира Тампа Бей

Монреал елиминира Тампа Бей

  • 4 май 2026 | 10:29
  • 514
  • 2
Олимпийска легенда в кърлинга се оттегля от международната сцена

Олимпийска легенда в кърлинга се оттегля от международната сцена

  • 4 май 2026 | 08:42
  • 756
  • 0
Швеция спечели световната титла по хокей до 18 години

Швеция спечели световната титла по хокей до 18 години

  • 3 май 2026 | 13:19
  • 926
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (София) 2:2 Ботев (Враца), домакините изравниха от дузпа

Локо (София) 2:2 Ботев (Враца), домакините изравниха от дузпа

  • 5 май 2026 | 21:10
  • 8714
  • 40
Берое и Монтана изиграха страхотен мач, но не се победиха

Берое и Монтана изиграха страхотен мач, но не се победиха

  • 5 май 2026 | 19:23
  • 16720
  • 28
Съставите на мача, който ще определи първия финалист в ШЛ

Съставите на мача, който ще определи първия финалист в ШЛ

  • 5 май 2026 | 21:02
  • 1895
  • 7
Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

  • 5 май 2026 | 14:59
  • 20677
  • 160
Апоел срази Реал Мадрид и осигури още един мач от плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград"

Апоел срази Реал Мадрид и осигури още един мач от плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград"

  • 5 май 2026 | 20:58
  • 4757
  • 2
Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

  • 5 май 2026 | 14:04
  • 12115
  • 3