Виктор Хедман ще остави хокея настрана, за да се фокусира върху менталното си здраве

Капитанът на Тампа Бей Лайтнинг Виктор Хедман обяви, че временно няма да играе хокей, за да се фокусира върху менталното си здраве. 35-годишният швед не игра в заключителните 15 мача за "светкавиците" от редовния сезон в Националната хокейна лига, както и в първия кръг на плейофите за купа "Стенли", в които тимът отстъпи с 3:4 победи на Монреал Канейдиънс.
Хедман напусна отбора на 19 март. По време на плейофите той поднови тренировки, но не се върна в игра. По-рано през сезона той претърпя операция на лакътя, но за Олимпийските игри бе на линия за тима на Швеция.
В изявлението си Хедман изрази желание да продължи състезателната си кариера, когато преодолее проблемите си.
