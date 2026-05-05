Иля Малинин бил подложен на огромно напрежение преди Олимпиадата

  • 5 май 2026 | 16:06
Американският фигурист Иля Малинин е бил подложен на огромно напрежение преди Олимпийските игри в Италия, заяви той в интервю за The Minnesota Star Tribune.

„Приятелите и съотборниците ми ми казаха да подходя към Олимпийските игри като към всяко друго състезание“, каза трикратният световен шампион.

„Опитах се да го направя, но не се получи. Много хора ме използваха, за да привлекат внимание, да ме направят водещ претендент за златото. Дори след представянето ми продължиха да ме снимат, очаквайки реакцията ми“, добави той.

На Олимпийските игри в Италия Малинин спечели златния медал в отборното състезание, но се провали и остана едва осми в индивидуалната надпревара.

Месец по-късно с чешката столица Прага американецът се справи с напрежението и завоюва трета титла в кариерата си.

