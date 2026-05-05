  5 май 2026 | 10:54
Българският и германският национален отбор по ски скок ще продължат съвместната си работа и през следващия сезон 2026/2027. Селекцията на Маншафта е с нов старши треньор в лицето на Андреас Митер, който замени Щефан Хорнгахер след края на предишната кампания, но това няма да се отрази на връзките между двата тима.

"На практика постигнахме споразумение. Познаваме добре Анди Митер, той беше асистент на Щефан Хорнгахер", коментира за TVP Sport Гжегож Собчик, който тренира най-добрия български състезател в ски скока Владимир Зографски от 2022 година.

Полският специалист вече продължи договора си с Българската федерация по ски за още един сезон.

"Исках едногодишен контракт. Разговорите преминаха много добре", обясни той.

45-годишният наставник се надява, че съвместната работа с германския национален отбор ще продължи да дава положителни резултати за възпитаника му в Световната купа.

"Влади е на 32 години. Не мисля, че се нуждаем от нов отбор или нови контакти. Германските скачачи вече ни познават. Разбираме се и си имаме доверие. Мисля, че това е най-добре за нас", каза още Собчик.

Владимир Зографски направи най-добрия сезон в кариерата при през 2025/2026. Той записа исторически първи подиум за български състезател в историята за Световната купа с третото си място в Лахти, постигна рекордно класиране във веригата "Четирите шанци", а на Олимиадата в Милано-Кортина се класира на безпрецедентното десето място на голямата шанца. Той завърши сезона за Световната купа на 20-ото място с 415 точки, което е също е български рекорд.

Заради силните резултати на своя възпитаник Собчик дори беше спряган за кандидат да поеме германската селекция преди назначаването на Митер на поста, въпреки че полякът отхвърли тези слухове още през април.

"Не е имало разговори по тази тема между мен и германската федерация. Говорихме единствено по въпроса за продължаването на работата на Владимир с германския национален отбор", обясни тогава Собчик за WP SportoweFakty.

