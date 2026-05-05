Скариоло: Не бяхме достатъчно свежи

Старши треньорът на Реал Мадрид Серджо Скариоло не скри, че отборът му се е представил доста под възможностите си в мач №3 от плейофната серия срещу Апоел Тел Авив в Евролигата. Кралскиятклуб загуби с 69:76 и не можа да реши всичко в своя полза.

"Имахме много положения и доста стрелби след дрибъл, както и стрелби след отнети топки. Не бяхме обаче достатъчно постоянни в решенията и действията си”, коментира Скариоло.

“Освен това, разчитахме на много стрелби след дрибъл. Казвайки това обаче - не става дума за бройката на възможностите, а за качеството на взетите решения. Тази вечер не бяхме на 100% свежи и достатъчно концентрирани”, призна наставникът на испанския гранд.

Снимки: Sportal.bg