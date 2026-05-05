Итудис: Бяхме опрени до стената, но показахме характер

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис беше много доволен от своя отбор след победата със 76:69 над Реал Мадрид. Успехът в Ботевград запази шансовете на изтаелския тим да се класира за Финалната четворка на Евролигата.

“Добър вечер. Искам да поздравя нашия отбор за победата и че направихме серията 1:2, но позволете ми да поздравя и Илайджа, съотборниците му и целия клуб, най-вече за неговите индивидуални качества и отдадеността му в мача. Гордеем се, че е сред нас. Беше „всичко или нищо“ като подход за нас. Извинете ме, просто трябва да си поема дъх, защото се качвах четири етажа. „Всичко или нищо“ за нас срещу един велик отбор. Въпреки че срещнахме трудности, намерихме нужните съставки и включихме подобаващо хората от пейката. За първи път в тази серия спечелихме битката за отскочили топки, което е голям комплимент, а това, че задържахме Реал (М) на 69 точки, говори много. Плеймейкърите разиграваха добре топката. Играхме с трима плеймейкъри, защото Реал (М) не ти оставя много пространства. Няма място за стрелби, играят подчертано зонова защита. Днес не беше точно така, но може да го запазят за четвъртия мач. Като цяло важното е, че стигнахме до 1:2. Ще видим още доста неща, но ще сме мотивирани и отдадени за мач номер 4, извинявам се — мач номер 4”, коментира Итудис.

“Добър вечер, треньоре. Искам да ви попитам за тази серия от 16:0 точки. Какво се получи най-добре в двете части на игрището, за да успеете да направите такава впечатляваща серия?

- Това, което направихме добре е, че намерихме нужната химия в защитен план и Кеслър ни даде този допълнителен тласък, като пазеше Лайлс, Хезоня... само неговите ръце стърчаха горе и обираше въздушните пространства. Всичко това, плюс комбинация от важни стрелби от Илайджа, Крис или Вася. Дио беше доминантен там. Превключваше, когато и където трябваше да го направи. Това не е лесно и често прави мача различен. Комбинация от всичко изброено, но най-вече заради работата в защита. Познаваме ги добре, а и те също нас. Хубаво е, че намираме решение за дългата битка, защото това са плейофи”, отговори Итудис.

- Спечелихте днес, но мачовете в сериите са като шахматен двубой между треньорите. Какво искате да видите от вашия отбор, което да се подобри в следващата среща, за да сте сигурен, че ще продължите серията до решителен мач?

“Няма как да ви кажа сега пред всички камери каква ще ни е нагласата за мача. Ще бъде твърде глупаво от наша страна, но трябва да знаете, че взимаме нужните решения, играейки опрени до стената и готови да отпаднем, защото това е елиминация. Ако бяхме загубили днес, щяхме да сме отпаднали. Същото важи и за следващия мач. Показахме характер — това е ключово, както и различни подходи, които да добавиш към мача. Това направихме днес. Играхме като плейофен отбор. Заслужихме успеха. Не като в предишните мачове, където имахме отделни силни моменти. Днес, дори когато изоставахме с 10 точки, продължавахме да вярваме. Направихме точните настройки за третия мач. За да се върна към вашия въпрос — Реал Мадрид е огромен клуб с много талант, знания и опит. Ще опитаме да се настроим отново и за следващия мач. Накрая, но не и на последно място, искам да обърна внимание на феновете. Знаем колко е сложно за нашите фенове да пристигнат от Израел, но искам да ги поздравя. Нашите играчи имат нужда от подкрепата на феновете ни. Те са нужният тласък”, подчерта опитният специалист.

Снимки: Sportal.bg