  Турнир по вдигане на тежести в Русе събира над 80 състезатели

Турнир по вдигане на тежести в Русе събира над 80 състезатели

  • 5 май 2026 | 10:28
15-ото издание на турнира по вдигане на тежести „Купа Русе“ ще се проведе на 9 май. Състезанието ще събере над 80 състезатели от седем града.

Надпреварата ще се проведе по утвърдена вече традиция в зала „Академик“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Началото е обявено за 10:00 часа, а официалното откриване ще бъде в 12:00 часа.

Състезателите ще бъдат разпределени в четири групи - момчета, кадети до 15 години, кадети до 17 години и кадетки до 17 години, класирането ще бъде по системата Синклер.

На подиума ще излязат състезатели на ТСК - Русе, Тараненко - Русе, „Генерал Тошев“ - Генерал Тошево, „Титан“ - Варна, „Добруджа“ - Добрич, „Марица“ - Пловдив, „Мизия“ - Кнежа и „Бяла мечка“ - Хасково.

Както и в предишни издания на турнира в залата ще бъдат олимпийски, световни и европейски шампиони по вдигане на тежести, които ще подкрепят младите състезатели.

Сред тях ще бъдат Асен Златев, Румен Александров, Стефан Топуров, Иван Иванов, Здравко Коев, Димитър Колев, Николай Пешалов, Нено Терзийски, Йордан Митков, Генади Драгоманов, Давид Давидков, доц. Димитър Димитров, чл. на УС Йордан Михайлов и Николай Ценков.

